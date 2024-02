Treno del Ricordo: tappa a Genova con il ministro Locatelli (e qualche polemica)

È passato anche da Genova Principe nella mattinata di oggi, giovedì 15 febbraio, il Treno del Ricordo per onorare le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Presenti alla tappa i rappresentanti delle istituzioni e i bambini delle scuole che sono potuti salire sul treno-museo allestito con una mostra multimediale e l'esposizione delle masserizie degli esuli.

Non è tuttavia mancata qualche polemica perché in un primo momento alcuni esuli con i parenti e i figli, arrivati appositamente a Principe, non sono stati fatti salire sul treno per dare la precedenza alle istituzioni. Sembrava non ci fosse nulla da fare invece, dopo le proteste, il caso è stato risolto. "Non era a prenotazione - sottolinea la figlia di un esule sui social - ma ci sono gli studenti e dalle 11 chiudono perché devono esserci solo le personalità. Alla fine ho protestato e mi hanno fatto entrare insieme a un paio di signori che quegli anni li hanno vissuti da esuli ed erano stati lasciati fuori, ma non è possibile che si debba fare così per visitare qualcosa che parla della tua storia e che viene pubblicizzato con entrata libera".

Nel capoluogo ligure è intervenuto anche il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli: "Un' iniziativa importante per ricordare una pagina tragica e dolorosa della nostra storia - dice -. C'erano tanti bambini delle scuole primarie che hanno visitato i vagoni. Abbiamo attraversato un percorso emotivamente coinvolgente. La ferocia degli eventi che tra il 1943 e il 1945 hanno umiliato, devastato, deportato e trucidato migliaia di persone, è parte della storia d'Italia e del nostro popolo. La storia è narrata in maniera sapiente e sintetizzata attraverso immagini e ambienti suggestivi. Continuiamo a ricordare. Deve essere un monito per tutti contro la violenza e l'odio".

Il Treno del Ricordo proseguirà per Ancona (17 febbraio), Bologna (18 febbraio), Parma (19 febbraio), La Spezia (20 febbraio), Firenze (22 febbraio), Roma (24 febbraio), Napoli (25 febbraio). Concluderà il suo viaggio il 27 febbraio nella stazione di Taranto.

Il progetto nasce da una risoluzione della Commissione Cultura della Camera dei deputati votata all'unanimità ed è realizzato dalla Struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali della presidenza del Consiglio, da Ferrovie dello Stato e Fondazione Fs Italiane, in collaborazione con il ministero della Cultura, il ministero dell'Istruzione e del Merito, il ministero della Difesa, Rai Teche, Rai Cultura, Rai Storia, Archivio Luce e Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata.