Insulta passeggeri sul treno e lancia oggetti, poi reagisce alla polizia

Momenti di panico a bordo di un treno all'altezza della stazione di Pegli. Nel pomeriggio di martedì 11 giugno 2024 un uomo ha cominciato a insultare due donne in una carrozza, lanciando degli oggetti.

Il treno è stato fermato e sono state chiamate le forze dell'ordine, sul posto è intervenuta la polizia che ha cercato di portare la calma e ha chiesto i documenti all'esagitato. L'uomo ha però opposto resistenza e alla fine è stato bloccato e portato in questura. Il treno è poi ripartito dopo uno stop di circa un quarto d'ora e l'uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e resistenza.

Nella giornata di martedì la polizia è anche intervenuta alla Foce in via Casaregis per una lite per motivi di viabilità finita con un'aggressione a bastonate. Due donne sono state denunciate.

