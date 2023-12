Il treno che partirà in ritardo per aspettare i tifosi del Genoa

Venerdì 29 dicembre 2023 il treno regionale della sera da Genova Brignole verso il levante della Liguria partirà con 15 minuti di posticipo: non più alle 23 ma alle 23.15. Aspetterà infatti i tifosi in uscita dallo stadio Luigi Ferraris per la partita Genoa-Inter (calcio d'inizio alle 20:45) permettendo così di poter utilizzare il treno per tornare a casa.

L'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori spiega: "Ci siamo fatti portatori presso Trenitalia, che ringrazio ancora una volta per la disponibilità, della richiesta legittima, che ci è pervenuta da parte della società Genoa che ha condiviso la segnalazione del presidente dell’Associazione Club Genoani. Effettivamente ormai le partite non durano più i canonici 90 minuti dato che spesso gli arbitri fanno dei recuperi lunghissimi: quindi considerando che la partita finirà non prima delle 22.45 i tifosi che vanno a Levante avranno così il tempo di prendere il treno delle 23.15".

Nel dettaglio, il giorno venerdì 29 dicembre il treno regionale 3289 delle 23 da Genova Brignole per Sestri Levante verrà sostituito dal 94107 con partenza da Genova Brignole alle 23:15 e arrivo a La Spezia Centrale alle 01:11. Effettuerà le seguenti fermate intermedie: Sturla, Quarto, Quinto, Nervi, Recco, Camogli, Santa Margherita, Rapallo, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Deiva, Levanto, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore.