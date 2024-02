Il Treno del Ricordo fa tappa a Genova

Si svolgerà giovedì 15 febbraio, alle ore 11, presso il binario 11 della stazione di Genova Piazza Principe, il 'Treno del Ricordo 2024', il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in occasione del Giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.

Il Treno del Ricordo è un treno storico, messo a disposizione da Fondazione Fs Italiane e appositamente allestito con una mostra multimediale e l'esposizione delle masserizie degli esuli. Il programma della cerimonia prevede il saluto delle autorità e la visita ai vagoni del treno storico.

Il Treno del Ricordo proseguirà per Ancona (17 febbraio), Bologna (18 febbraio), Parma (19 febbraio), La Spezia (20 febbraio), Firenze (22 febbraio), Roma (24 febbraio), Napoli (25 febbraio). Concluderà il suo viaggio il 27 febbraio nella stazione di Taranto.

Il progetto del Treno del Ricordo nasce da una risoluzione della Commissione Cultura della Camera dei deputati votata all'unanimità ed è realizzato dalla Struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali della presidenza del Consiglio, da Ferrovie dello Stato e Fondazione Fs Italiane, in collaborazione con il ministero della Cultura, il ministero dell'Istruzione e del Merito, il ministero della Difesa, Rai Teche, Rai Cultura, Rai Storia, Archivio Luce e Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata.

L'orario di visita al Treno è dalle ore 9 alle ore 18 (ultimo ingresso 17.30), con una pausa dalle 10.30 alle 12.30 per lo svolgimento della cerimonia di inaugurazione. La visita, gratuita, ha la durata di circa 20 minuti e viene effettuata in gruppi di 25 persone con accesso scaglionato ogni 10-15 minuti.