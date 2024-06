Nuovi treni tra Genova e Savona (ma solo per i croceristi)

Dopo il caso del volo charter in arrivo nel 2025, ecco nuovi treni tra Genova e Savona dedicati solo ai croceristi.

Si tratta di un'iniziativa messa in campo da Costa Crociere e Trenitalia per lo sviluppo della mobilità turistica sostenibile per gli spostamenti dei passeggeri delle navi da crociera.

Nell’ambito dell’accordo attivo da agosto 2022 per lo studio di soluzioni di viaggio integrate nave-treno, che valorizzino il territorio e le sue caratteristiche, viene attivato un nuovo servizio per i croceristi sulle navi Costa in scalo a Savona, i quali potranno acquistare escursioni per visite a Genova e usufruire di un treno charter dedicato.

I turisti potranno spostarsi prima con una navetta dal Palacrociere alla stazione di Savona, e poi in treno. Dopo una sosta a Genova, per ammirare la città o per visitare l’Acquario, il treno riporterà i croceristi a Savona, per poi rientrare in nave con la navetta. Il collegamento è diventato pienamente operativo dall’8 giugno scorso.

"Questa nuova offerta rafforza il nostro impegno per lo sviluppo di operazioni a terra più sostenibili, che prediligano forme di trasporto alternative, quali il trasporto ferroviario - ha sottolineato Giuseppe Carino, senior vice president Guest Experience & Onboard Sales Operations di Costa Crociere -. Con Trenitalia continuiamo a lavorare per offrire ai nostri ospiti soluzioni di trasporto sempre più confortevoli e sostenibili, ma anche per creare valore nelle destinazioni in cui operiamo, promuovendo le eccellenze turistiche locali e sviluppando reti di mobilità sostenibile".

"I charter da Savona rientrano in un progetto strategico di ampio respiro che Trenitalia e Costa intendono rafforzare - ha sottolineato Mario Alovisi, Direttore Marketing di Trenitalia -. Il trasporto intermodale è uno dei pilastri di Trenitalia e intendiamo costruire in ogni porto un’esperienza multimodale che accompagni i crocieristi dal primo all’ultimo miglio in un viaggio green che includa il treno".

Rixi (Lega): "Treni charter ridurranno la congestione stradale"

Per Edoardo Rixi, deputato e viceministro al Mit, i servizi integrati nave-treno di Trenitalia e Costa "hanno l’obiettivo di promuovere una mobilità turistica sostenibile. Utilizzando mezzi di trasporto collettivi ed efficienti dal punto di vista energetico, si diminuiscono le emissioni nocive. Ai collegamenti già operativi in aree quali Civitavecchia-Roma si aggiungono i treni charter per le escursioni dei croceristi in arrivo a Savona e diretti a Genova".

"Un'iniziativa - continua il viceministro - che riduce la congestione stradale nelle aree turistiche e urbane, una soluzione vantaggiosa per l'ambiente e le comunità locali".