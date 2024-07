Si appende su un treno in corsa e muore, disagi su tutta la linea

Un uomo è morto dopo essersi appeso su un treno in corsa. Il folle gesto si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 luglio, a Loano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe appeso al convoglio appena partito dalla stazione, per lasciare la presa qualche centinaia di metri più avanti, verso Borghetto Santo Spirito, in direzione Ventimiglia.

Ovviamente il treno si è fermato e questo ha causato ritardi su tutta la linea. Sul posto sono intervenuti il 118, la Croce Rossa di Loano, i carabinieri, la polfer e la polizia municipale. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, è deceduto.

Un'altra giornata di disagi per i viaggiatori liguri, ricordiamo che ieri mattina, a Cogoleto, un'altra persona è morta investita da un treno. Non si sa a cosa sia dovuto il gesto di questo pomeriggio. Di ieri è la notizia di un diciottenne che ad Ancona è rimasto appeso a un treno in corsa per 100 chilometri. Il giovane lo avrebbe fatto per una sfida social.

Per quanto riguarda i ritardi, si segnala che sulla linea La Spezia-Genova, dalle 18.35 la circolazione è rallentata per un controllo tecnico a un treno tra La Spezia e Corniglia. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.