Guasto alla linea a ponente, treni in ritardo di mezz'ora

A causa di un guasto alla linea nella stazione di Sanremo, dalla scorsa notte i treni diretti verso Savona e Genova viaggiano con circa mezz'ora di ritardo.

Lo rendono noto i pendolari del comitato utenti Trenitalia del ponente, che ancora una volta segnalano i guasti che generano ritardi e disagi per i passeggeri. Sul sito di Trenitalia, il guasto alla linea è segnalato come risolto, ma la circolazione non è ancora regolare. L'intervento dei tecnici di Rfi è iniziato alle 4.50 e si è concluso intorno alle 6.30.



Nei giorni scorsi, a causa del maltempo che aveva provocato guasti alla linea, nel ponente genovese si erano verificati disagi a causa di ritardi di circa un'ora. La situazione più grave, anche in quel caso, in provincia di Imperia, dove i ritardi ammontavano a circa quattro ore.