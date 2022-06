Trenitalia: biglietterie offline, ipotesi attacco hacker

Biglietterie in tilt a Genova come nel resto d'Italia dalle 10 di questa mattina, mercoledì 15 giugno. In tutte le stazioni ferroviarie è impossibile acquistare i titoli di viaggio.

Per Trenitalia è colpa di "un problema tecnico alla rete informatica a livelo nazionale" e "le cause al momento non sono note". Potrebbe trattarsi di un semplice blackout del servizio oppure del secondo attacco hacker subito dall'azienda negli ultimi mesi.

Sui social del collettivo russo Killnet non sono, finora, apparse rivendicazioni. Al momento è possibile comprare i biglietti nelle tabaccherie presenti nelle stazioni.

Il comunicato di Trenitalia

"Un problema tecnico alla rete di comunicazione impedisce il funzionamento dei sistemi di vendita e informativi al pubblico e ai treni e sta obbligando dalle 9.30 a una gestione non automatizzata dei vari processi. Questo comporta tempi di elaborazione e consegna delle prescrizioni ai treni non in linea con quelli standard provocando ritardi in partenza, sia ai convogli a percorrenza nazionale sia regionale".

"Anche la vendita dei biglietti in stazione è sospesa mentre le biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull'App sono funzionanti. L'Informazione automatica al pubblico in alcune stazioni non è al momento attiva e gli aggiornamenti vengono gestiti con annunci audio".

"I tecnici delle aziende fornitrici dei servizi di informazione e comunicazione sono al lavoro per ripristinare il guasto nel più breve tempo possibile".