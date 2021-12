Personale senza green pass, servizio misto con bus sulla ferrovia Genova-Casella

Il servizio della ferrovia Genova-Casella, da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre, sarà svolto in modalità mista treno e bus sostitutivo come di seguito indicato. La modalità mista treno/bus si rende necessaria a seguito delle segnalazioni preventive di assenza per mancanza di green pass ricevute dal personale della ferrovia.

Corse effettuate con il treno: partenze da Casella delle ore 6.20 - 7.27 - 8.52 - 10.38 e da Genova delle ore 7.35 - 9.00 - 12.08 - 13.23.

Corse effettuate con il bus sostitutivo: partenze da Casella delle ore 13.15 - 14.58 - 16.38 - 18.08 - 19.27 e da Genova delle ore 10.30 - 14.30 - 16.46 - 18.00 - 19.35.

L'azienda fornirà ulteriori informazioni su eventuali variazioni del servizio.