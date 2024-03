Il trenino di Casella riparte, ma solo per un tratto: poi c'è il bus

I danni causati dal maltempo avevano portato alla chiusura della Ferrovia Genova-Casella nelle scorse settimane. Ora il servizio riprende parzialmente da lunedì primo aprile, con una gestione mista treno/bus per consentire lo svolgimento dei lavori programmati.

Amt ha spiegato che sono terminati alcuni degli interventi alla sede ferroviaria e alla linea aerea di contatto che consentono di effettuare servizio con il treno sulla tratta Casella-Vicomorasso, mentre la tratta Vicomorasso-Genova verrà ancora effettuata con il bus sostitutivo.

Per consentire ai passeggeri un agevole interscambio tra i due sistemi sono state apportate temporanee modifiche agli orari di alcune corse, sia dei treni sia dei bus sostitutivi in arrivo e in partenza alla stazione di Vicomorasso. Amt ricorda anche che le partenze del bus sostitutivo da Genova vengono effettuate da piazza Manin e che gli orari sono consultabili sul sito www.ferroviagenovacasella.it e nelle stazioni.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp