Trenino di Casella ancora fermo: i lavori, iniziati a ottobre, dovevano durare due mesi

Dai primi di ottobre del 2022 sono in corso urgenti interventi di consolidamento e messa in sicurezza di alcuni versanti e del tracciato della Ferrovia Genova Casella. L'11 di ottobre Amt faceva sapere che "i lavori avviati risultano di una certa complessità e consistenza: la loro durata è stimata in circa due mesi".

Sono passati mesi, ma una nuova nota dell'azienda, datata 24 gennaio 2023, riporta la stessa identica dicitura, ovvero durata dei lavori stimata in due mesi circa, dunque al momento non c'è una data di fine lavori. In questo periodo il servizio della Ferrovia Genova Casella viene svolto con il bus sostitutivo, che effettua la partenza da Genova in piazza Manin.

Le corse da Casella delle ore 6.20 e 7.27, mantenendo invariato l'orario di partenza da Casella paese, variano gli orari di transito nelle fermate intermedie lungo la linea, come di seguito specificato:

partenza da Casella paese ore 6.20 - Canova/Crocetta 6.23 - Niusci 6.25 - Molinetti 6.26 - Busalletta 6.28 – S. Olcese Tullo 6.32 - S. Olcese Chiesa 6.35 - Vicomorasso 6.38 - Torrazza 6.49 - Pino 6.50 - Campi 6.53.

Partenza da Casella paese ore 7.27 - Canova/Crocetta 7.30 - Niusci 7.32 - Molinetti 7.33 - Busalletta 7.35 - S. Olcese Tullo 7.39 - S. Olcese Chiesa 7.42 - Vicomorasso 7.45 - Torrazza 7.56 - Pino 7.57 - Campi 8.00.

Tali variazioni temporanee avranno validità solo nel periodo di effettuazione del servizio con bus sostitutivo. Seguiranno aggiornamenti sull'avanzamento dei lavori e sui tempi di ripristino del servizio ferroviario.