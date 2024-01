Trenino di Casella, bus sostitutivo per due giorni sull'intera tratta

Bus sostitutivo sull'intera tratta per due giorni sulla ferrovia Genova Casella.

Per consentire la rimozione di un ponteggio posto in via Burlando adiacente al tracciato della ferrovia, nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 gennaio il servizio verrà interamente effettuato con bus sostitutivo.

Le partenze del bus sostitutivo da Genova vengono effettuate da piazza Manin.