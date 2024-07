Treni e lavori in ferrovia: ancora un weekend di cancellazioni e variazioni di percorso

È in arrivo un nuovo weekend di modifiche alla circolazione dei treni per lavori di potenziamento infrastrutturale nel Nodo di Genova. Si prospetta dunque un altro fine settimana difficile per chi sceglierà di muoversi su rotaia, con cancellazioni e variazioni di percorso.

Ecco tutto quel che c'è da sapere, tenendo conto che per gli orari aggiornati è bene consultare il sito di Trenitalia, aggiornato nei suoi canali di vendita.

Sabato 13 luglio:

alcuni treni della relazione Genova Nervi – Genova Brignole – Genova Voltri sono cancellati;

il treno Regionale Trenitalia Tper 2090 da Genova Brignole a Rimini modifica l’orario e circola con nuova numerazione.

Domenica 14 luglio:

a Genova Piazza Principe i treni effettuano fermata a Genova P. Principe Superficie anziché Genova P. Principe Sotterranea;

Il treno Regionale Trenitalia 12344 da Sestri Levante a Genova Brignole prolunga la corsa fino a Genova Piazza Principe.

il treno Regionale Trenitalia Tper 2078 da Genova Brignole a Piacenza ha origine da Genova Piazza Principe;

Nel fine settimana 13/14 luglio:

alcuni treni regionali veloci della relazione Genova – Torino hanno origine o terminano la corsa da/a Genova Piazza Principe o Genova Sampierdarena;

alcuni treni regionali della relazione Genova – Arquata Scrivia/Novi Ligure hanno origine o terminano la corsa da/a Genova Principe e/o modificano l’orario;

alcuni treni delle relazioni Ventimiglia/Savona – Sestri Levante/La Spezia e Genova – Savona/Ventimiglia modificano l’orario anche con anticipi.

Il treno regionale veloce 3025 da Milano Centrale a Genova Brignole modifica l’orario;

il treno regionale Trenitalia Tper 2070 da Ravenna a Genova Brignole termina la corsa a Genova Piazza Principe e circola con nuova numerazione;

Nel fine settimana 20/21 luglio