Treni, abbonamenti gratis e nuove agevolazioni

Treni gratis in Liguria per chi ha meno di 19 anni e sconto del 50% fino ai 26 anni. Con l'arrivo del 2024 hanno preso il via le nuove agevolazioni sugli abbonamenti (mensili o annuali) al trasporto ferroviario dedicati a tutti gli studenti per raggiungere la scuola (o istituti per la formazione professionale) o l'Università.

Nell'area delle Cinque Terre, la nuova tariffazione prevede uno sconto dell'80% sugli abbonamenti mensili o annuali nella tratta Levanto-Spezia Centrale per i residenti nei Comuni di Monterosso al Mare, Riomaggiore e Vernazza, oltre che per i non residenti proprietari di seconde case e i loro nuclei familiari.

Per quanto riguarda il Cinque Terre Express, è prevista una nuova tariffazione tra marzo e settembre con la distinzione, per i non residenti in Liguria, tra bassa, media e alta stagione. Sul tema è attualmente in corso un dialogo con gli enti locali e le associazioni del territorio, in modo da limare i dettagli della misura e arrivare alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la razionalizzazione dei flussi turistici nelle Cinque Terre.

Per ottenere l'incentivo, gli aventi diritto (o gli esercenti la potestà genitoriale in caso di minore) possono presentarsi in biglietteria presentando l'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del Dpr 445/2000) debitamente compilata: il modulo è scaricabile dal sito di Regione o dalla pagina 'In Regione' della Liguria presente sul sito di Trenitalia, ed è disponibile anche presso le biglietterie Trenitalia della Liguria.