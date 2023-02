Quadruplicamento Voltri-Sampierdarena: treni sospesi tra Sestri Ponente e Cogoleto

In arrivo interventi di potenziamento infrastrutturale relativi alla realizzazione del quadruplicamento tra Voltri e Sampierdarena in ambito Progetto Unico Nodo di Genova/Terzo Valico: per consentire le attività di cantiere a opera di Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs), domenica19 febbraio la circolazione ferroviaria nella stazione di Voltri sarà sospesa.

Nel periodo dell’interruzione, i treni Regionali delle relazioni Ventimiglia/Imperia/Albenga/Savona/Taggia Arma – Milano/Torino, Ventimiglia / Savona – Genova/Sestri Levante/La Spezia e Genova Nervi – Genova Voltri, saranno cancellati nella tratta Savona/Cogoleto – Genova Sestri Ponente/Piazza Principe/Brignole e saranno sostituiti con bus.

I treni InterCity delle relazioni Ventimiglia – Milano e Ventimiglia – Roma saranno cancellati nella tratta tra Genova Piazza Principe - Savona o modificheranno alcuni orari. Le tratte saranno sostituite con bus.

I canali di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati con il nuovo programma di circolazione dei treni e dei bus.