Quattro nuovi treni tra Sarzana, Levanto e Voltri

Buone notizie per i pendolari e per tutti coloro che prediligono il treno per gli spostamenti. Infatti dall'11 giugno ci saranno quattro nuovi treni che collegheranno Sarzana.

La nuova offerta organizzata da Trenitalia, su richiesta della Regione, prevede due collegamenti giornalieri da Sarzana per Levanto e altrettanti arriveranno a Sarzana da Genova Voltri e da Sestri Levante, garantendo il rientro serale dalla riviera e dalle 5 Terre.

Si incrementa così l'offerta ferroviaria regionale, agevolando gli spostamenti green ed economici, utilizzando i treni regionali, lasciando così a casa l'auto senza lo stress del traffico e del parcheggio.