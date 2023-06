Treni in ritardo, schermi spenti e altoparlanti muti. Tosi (M5s): "Pendolari abbandonati senza informazioni"

"La narrazione, per chi sceglie il traporto pubblico in Liguria, cozza purtroppo con la realtà e succede in particolare sui binari, dove gli utenti devono fare quotidianamente i conti con ritardi spesso nell’ordine di diverse decine di minuti": così il capogruppo regionale del M5s Fabio Tosi denuncia l'ennesimo disservizio nelle stazioni liguri.

Tosi punta il dito contro i fatti di stamattina: il regionale 22828, da Recco a Genova Voltri, viaggiava con 40 minuti di ritardo ma nessuno sarebbe stato avvertito, almeno nella stazione di Bogliasco. "Un disservizio che a Bogliasco, da dove è arrivata la segnalazione, ha lasciato nell'incertezza decine di lavoratori e diversi turisti ignari, tutti platealmente ignorati dal sistema".

Il consigliere racconta che i cittadini, oltre a non essere stati avvisati con la diffusione sonora, non hanno potuto nemmeno consultare il sistema di visualizzazione dei tre monitor, tutti e tre inattivi nella stazione di Bogliasco da parecchi giorni. "Il tutto nella totale indifferenza di Rfi. I ritardi sulle linee possono verificarsi, per carità, ma si abbia almeno il buon gusto di informare l’utenza, che magari ha impegni professionali da onorare o esami da sostenere" conclude il consigliere.