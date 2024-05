Guasti sulla linea: treni in ritardo fino a un'ora

Circolazione ferroviaria rallentata in direzione Genova per guasti alla linea a Savona e a Cogoleto, i primi problemi intorno alle 6:20 di mercoledì 8 maggio 2024, situazione in peggioramento sul fronte dei ritardi intorno alle ore 7. Tra l'altro a Genova è una giornata calda sul fronte della viabilità e dei trasporti perché ci sono strade chiuse con blocco del traffico e divieti, soprattutto tra centro e levante, per la partenza della prima tappa del Giro d'Italia (a questo link tutte le informazioni).

Si registrano tempi di percorrenza fino a circa un'ora superiori rispetto a quelli normali per i treni Intercity e Regionali, è in corso l'intervento dei tecnici per la risoluzione dei problemi e la ripresa della regolare circolazione ferroviaria.

Tra i treni colpiti dai disagi l'Intercity 655 da Ventimiglia che sarebbe dovuto arrivare a Principe alle 6:55 ma viaggia con 32 minuti di ritardo, il regionale 12321 da Savona delle ore 7:05 con 65 minuti di ritardo, il regionale 22821 da Savona delle 7:20 con 25 minuti di ritardo e altri con tempi di percorrenza superiori tra i 10 e i 15 minuti.

