Incendio sul treno a ponente, ritardi e cancellazioni

Principio di incendio su un treno e circolazione sospesa a Finale Ligure per un intervento dei vigili del fuoco dalle ore 6:30 di venerdì 26 aprile 2024, con ripercussioni per chi in viaggio in treno e in Liguria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'intervento è terminato intorno alle ore 7:30, Trenitalia ha informato che Intercity e Regionali possono registrare ritardi. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.

Il treno IC 655 Ventimiglia (4:51) - Milano Centrale (9:00) ha terminato la sua corsa a Finale Ligure, i passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno R 3019 Ventimiglia (5:09) - Milano Centrale (9:35).

