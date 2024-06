Guasto sulla linea: treni in forte ritardo, fino a 80 minuti

Circolazione ferroviaria fortemente rallentata con ritardi e disagi per i viaggiatori per un guasto alla linea tra Sestri Levante e Chiavari. I problemi sono iniziati intorno alle ore 5:30 di venerdì 7 giugno 2024 e i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema.

Trenitalia, alle ore 7:20 ha spiegato che viene utilizzato un unico binario e che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti (come per il regionale 12316 partito da La Spezia e diretto a Savona, 45 minuti di ritardo invece per il regionale 3257 partito da Brignole e diretto a La Spezia), altri possono subire limitazioni di percorso.

