Treni: disagi e ritardi a causa di un guasto

Mattinata difficile mercoledì 8 febbraio 2023 per chi viaggia in treno. La circolazione ferroviaria è infatti fortemente rallentata per un guasto tecnico sulla linea Genova-Ventimiglia tra Loano e Pietra Ligure, che ha causato ritardi e rallentamenti anche sul nodo genovese.

Tanti i treni coinvolti, il regionale 3019 da Ventimiglia per Milano Centrale ha accumulato un ritardo di 65 minuti, il regionale 3357 Ventimiglia-Genova Brignole un ritardo di 53 minuti, il regionale 12331 da Ventimiglia a Sestri Levante 80 minuti. Rallentati anche i regionali 12339 e 22826 (12 e 7 minuti, il primo deve arrivare a Sestri Levante e il secondo a Voltri). In ritardo di 52 minuti anche l'Intercity per Roma.

Secondo quanto comunicato da Rfi si tratta di un guasto al sistema di distanziamento dei treni, i tecnici sono al lavoro sul posto per risolvere al più presto il problema che si è verificato in un tratto con un unico binario.

Aggiornamento ore 9:15: è ripresa la normale circolazione dei treni. Effetti: Intercity con rallentamenti fino 50 minuti e regionali con rallentamenti fino a un’ora e venti.