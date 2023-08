Problema alla linea elettrica, treni in ritardo fino a due ore

Ritardi fino a due ore a causa di un inconveniente tecnico alla linea di alimentazione dei treni nella zona di Pavia. Ripercussioni sulla linea tra Milano e Alessandria a partire dalle ore 8 di sabato 12 agosto 2023.

In corso l'intervento dei tecnici di Rfi. Effetti sulla mobilità ferroviaria segnalati da Trenitalia poco dopo le ore 9: rallentamenti fino a 120 minuti per i treni da e per Voghera, Genova, Alessandria e Stradella con ritardi e cancellazioni.

Aggiornamento ore 10:50: La circolazione permane fortemente rallentata, ancora in corso l'intervento dei tecnici.I treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti. Il treno EC 233/232/231 Wien Hauptbahnhof (19:18) - Tarvisio Boscoverde - La Spezia Centrale (11:10) è fermo dalle ore 8:00 tra Certosa di Pavia e Pavia. I passeggeri possono utilizzare il treno IC 655 Ventimiglia (4:47) - Milano Centrale (9:00) fino a Certosa di Pavia, dove trovano proseguimento con il treno IC 1563 Milano Centrale (9:30)-Savona (12:05) fino a Genova Piazza Principe, dove trovano ulteriore proseguimento con bus appositamente predisposto fino a La Spezia Centrale.