Guasto a un treno: regionali in ritardo fino a 40 minuti

Lunedì mattina difficile sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Genova, in direzione capoluogo ligure.

A causa del guasto di un treno tra Albisola e Celle Ligure, sono stati registrati ritardi fino a 40 minuti per sei regionali, tra cui quelli in partenza dalle 8,14 e 8,37 da Genova Brignole, attualmente segnalati in ritardo da 37 a 44 minuti.

Il guasto è comunque stato risolto e per i treni successivi non dovrebbero esserci più problemi.