Treni, i sindacati chiedono di ampliare ulteriormente il servizio a contratto

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast e Orsa hanno scritto alla Regione e a Trenitalia per chiedere che vengano colmate alcune lacune.

"Le scriventi, da sempre impegnate in prima linea nello sviluppo del servizio ferroviario Ic da e per la Liguria - si legge nella nota congiunta -, viste le novità con il nuovo cambio orario di dicembre 2022, sono a chiedere di ampliare ulteriormente il servizio a contratto per definire alcune relazioni oggi completamente assenti".

"Nello specifico - proseguono i sindacati -, a parere delle scriventi, è indispensabile per la mobilità Ligure definire quanto segue:

una relazione Ic Genova Bologna Puglia, con il prolungamento di una coppia di treni attuali che dalla Puglia si attestano a Bologna;

una Relazione AV Genova - Napoli che percorrendo la via Piacenza possa collegare anche Bologna Roma e Napoli;

ulteriore coppia di EC per la Svizzera da La Spezia/Savona a Ginevra".

"Crediamo - conclude la nota - che tanto sia stato fatto, ma che occorra un ulteriore sforzo per completare il lavoro svolto fino adesso al fine di garantire alla Liguria non solo una mobilità dedicata al pendolarismo e al turismo, ma che serva a posizionare la Liguria al centro dell’economia internazionale. Siamo pertanto a chiedere un incontro con le istituzioni Regionali al fine di istituire un tavolo permanente sullo sviluppo della mobilità regionale".