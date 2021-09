Treni, oltre trentamila passeggeri nel primo giorno di scuola

Sono stati 30.700 i passeggeri sui treni mattutini della Liguria in occasione della riapertura delle scuole, mercoledì 15 settembre 2021, con un aumento del 20% rispetto allo scorso mercoledì di settembre.

Potenziamento dei servizi

Per far fronte all'incremento di studenti, Trenitalia ha messo a disposizione, come definito con Regione Liguria e Prefetture, 14 bus di supporto nelle principali stazioni per eventuali rinforzi al servizio ferroviario, che è stato rimodulato aumentando il numero dei posti offerti nella fascia oraria mattutina. Offerta che si è rivelata adeguata rispettando l'occupazione massima prevista dalle norme dell'80% dei posti totali (seduti e in piedi) e non avendo registrato casi di sovraffollamento.

Assistenza e informazione

Implementato il servizio di Customer Care Regionale. Restano in vigore tutte le misure informative già messe in atto in tutto il periodo di pandemia, con messaggi a bordo treno relativi alle regole di viaggio sicuro, alle disposizioni sui posti da occupare e all’obbligo dell’uso della mascherina, con conseguente interruzione del servizio in caso di violazione.

Sanificazione costante

Considerando l'aumento dei viaggiatori e tenuto conto del limite della capienza massima fissato all'80% dei posti complessivi (seduti + in piedi), sono state confermate le azioni straordinarie di igienizzazione e sanificazione dei treni e la presenza del pulitore viaggiante sui treni a maggior frequentazione. Tutte le misure sono monitorate costantemente e saranno eventualmente calibrate, d'intesa con la Regione Liguria.