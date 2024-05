Trenitalia Summer Experience: treni, potenziamenti per l'estate in Liguria

Aumenta l'offerta di Trenitalia in Liguria in vista dell'estate: tra le novità, anche potenziamenti del servizio regionale nelle fasce serali e notturne nella Città Metropolitana di Genova.

I nuovi servizi rientrano nella "Summer experience 2024" presentata oggi, lunedì 20 maggio, dal Polo passeggeri del gruppo Fs. Tante le novità per le Cinque Terre, a partire dal prossimo 9 giugno: saliranno a 21, tra Intercity e Intercity notte, i collegamenti che toccheranno la stazione di Monterosso, mentre nove viaggi al giorno del Cinque Terre express saranno prolungati sulla tratta La Spezia-Sestri Levante. Potenziato anche il servizio regionale nelle fasce serali e notturne, nei weekend, tra Sestri Levante e La Spezia, Recco e Sestri Levante, Savona e Ventimiglia, fino al 15 settembre. Al sabato più corse anche di giorno da Genova per Sestri Levante e per Savona. Riattivata, come di consueto, anche la fermata di Vesima.

Dal 6 agosto al 26 settembre, in servizio anche l'Espresso Versilia, che con partenza da Milano toccherà le Cinque Terre per proseguire verso Pisa e la Versilia. Dal 3 agosto a fine settembre, invece, l'Espresso Riviera porterà dal capoluogo meneghino a Ventimiglia, attraversando tutte le spiagge della Riviera dei fiori. Nei fine settimana, dall'8 giugno al 15 settembre, confermato il prolungamento a Bardonecchia del treno della tratta Genova-Torino. Sul percorso inverso, invece, il tragitto sarà prolungato fino a Savona. Novità anche per chi vuole viaggiare all'estero: grazie ai collegamenti diretti Euronight, effettuati in cooperazione con le ferrovie austriache, dalla Liguria si potrà andare in Austria e Germania

Dal 25 maggio potenziata anche l'offerta intermodale, con 80 collegamenti al giorno per Porto Venere e fino a 110 per Lerici, tra andata e ritorno, da e per la stazione della Spezia centrale: un unico biglietto consentirà il viaggio in treno e in bus. Lo stesso servizio è attivo anche per raggiungere la baia di San Fruttuoso, nel Tigullio, o a Ponente per le spiagge di Noli e Varigotti. Dal primo giugno al 15 settembre, inoltre, cani e gatti potranno salire treni gratuitamente anche su Frecce e Intercity. A maggio, viaggiano gratis sugli intercity, anche le bici, mentre per gli altri mesi il servizio è limitato ai regionali. Per rendere il servizio ferroviario ancora più attraente, sui regionali fino al 29 settembre è previsto lo sconto del 20% per gruppi da tre a sei persone. Vantaggi anche per i turisti internazionali che potranno acquistare fino a dieci viaggi sulle Frecce, FrecciaLink, Intercity giorno e notte ed Eurocity, a partire da 139 euro. Sconti fino al 50% per chi viaggia con Fs Treni Turistici Italiani