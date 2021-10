Treni: consegnati due nuovi regionali Pop

Oggi, martedì 19 ottobre 2021, alle 9.45 presso la stazione di Genova Brignole è avvenuta la consegna dei nuovi treni regionali Pop, che entrano in servizio in Liguria.

Sono intervenuti Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, Luigi Corradi, amministratore delegato Trenitalia, Gianni Berrino, assessore alle Politiche dell'occupazione, Trasporti, Turismo Regione Liguria, Sabrina De Filippis e Giovanna Braghieri direttrici divisione Passeggeri Regionale nazionale e Liguria di Trenitalia.

Con la consegna dei nuovi treni Pop si completa la flotta per la Regione Liguria. In totale sono quindici i treni Pop in servizio da oggi in Liguria. Trasportano fino a 530 passeggeri con oltre 300 posti a sedere.

Con i due Pop consegnati oggi salgono a 31 i nuovi treni su 48 convogli previsti entro la fine del 2023 dal Contratto di servizio sottoscritto nel 2018 da Trenitalia con Regione Liguria.