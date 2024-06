Treni, tra pochi giorni aumenta l'offerta ferroviaria per andare al mare: cambiamenti e novità

Da domenica 9 giugno si arricchisce l'offerta ferroviaria in Liguria, con nuove destinazioni e nuovi collegamenti, per muoversi con i treni regionali e andare al mare spostandosi lungo le riviere.

I nuovi collegamenti, programmati in accordo tra Rfi e Regione Liguria e finanziati dalla Regione, potenziano i servizi nelle fasce orarie serali e notturne nel fine settimana tra Sestri Levante e La Spezia, Recco e Sestri Levante, Savona-Ventimiglia e ritorno in tutto il periodo estivo fino al 15-16 settembre.

Le altre corse implementate: verso levante, verso ponente, fermate a Vesima

Sempre dal 9 giugno verranno implementate - anche in orario diurno - le corse da Genova per Sestri Levante nei weekend e nei festivi, e per Savona il sabato.

In particolare, il potenziamento verso levante prevede un treno in partenza alle 10 da Genova Piazza Principe con arrivo alle 11,04 a Sestri Levante (dal sabato e festivi fino al 15 settembre), mentre quello verso ponente prevede un treno in partenza alle 9,07 da Genova Piazza Principe con arrivo alle 10,24 a Savona, dal sabato fino al 14 settembre.

In più 19 collegamenti regionali sulla linea Savona - Sestri Levante ritorneranno, per tutta l’estate, a fermare a Vesima.

Infine, nove collegamenti del 5 Terre Express che prolungheranno le corse nella tratta da Levanto a Sestri Levante, sempre a partire dal 9 giugno. Ecco il dettaglio:

Novità: il San Fruttuoso Link parte anche da Recco

Novità di quest’anno per il San Fruttuoso Link, (treno + battello), con nuovi collegamenti che consentono la partenza anche dal Porticciolo di Recco e che raggiungono in circa 45 minuti la Baia di San Fruttuoso, con fermata intermedia nella località di Punta Chiappa. Per acquistare in un’unica soluzione il biglietto treno con battello basta digitare come stazione di arrivo o di partenza "Punta Chiappa" o "Baia di San Fruttuoso".

Per quanto riguarda il resto della regione, continua a crescere l’offerta intermodale, con i 93 collegamenti al giorno per Lerici e fino a 135 per Porto Venere di recente attivazione. Acquistando il biglietto treno + bus in un’unica soluzione è possibile raggiungere, da qualsiasi località italiana, le località del Golfo dei Poeti, viaggiando con il treno fino a la Spezia Centrale e proseguendo con i bus nell’ultima parte del viaggio.

Questi ultimi collegamenti intermodali si aggiungono ai Link treno+bus che permettono di raggiungere i borghi marinari di Bergeggi, Torre del mare, Noli, Finalborgo, la Spiaggia del Malpasso o Varigotti con l’arrivo in treno alla stazione di Savona o Finale Ligure da cui partono i bus che proseguono il viaggio verso le spiagge del ponente ligure.