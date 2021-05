Lavori a Brignole, modifiche ai treni per due weekend

Per due fine settimana nel mese di maggio sono in programma interventi di potenziamento infrastrutturale a Genova Brignole. Per consentire le attività alcuni treni regionali cambiano numerazione e modificano l'orario e/o subiscono limitazioni di percorso o cancellazioni.

Gli interventi avverranno dalla sera di venerdì 7 e per l'intera giornata di sabato 8 e domenica 9 maggio e dalla sera di venerdì 21 e per le intere giornate di sabato 22 e domenica 23 maggio.

I treni regionali della relazione Genova Brignole - Torino hanno origine da Genova Piazza Principe (a eccezione del RV 2114);

i treni regionali della relazione Torino - Genova Brignole cambiano numerazione e terminano la corsa a Genova Piazza Principe (compreso il RV 2141 del venerdì e a eccezione del RV 2145);

i treni RV 3025 e RV 3037, da Milano per Genova Brignole, il sabato terminano la corsa a Genova Piazza Principe;

il treno R 12015 da Novi Ligure a Genova Brignole termina la corsa a Genova Piazza Principe;

alcuni treni della relazione Genova Brignole – Acqui Terme hanno origine o termine corsa a Genova Sampierdarena o a Genova Principe;

sono interessati anche alcuni treni delle relazioni Alassio/Savona – Genova Brignole, Sestri Levante/Genova Nervi - Genova Voltri/Genova Brignole, trattati in dettaglio con avviso dedicato;

il treno R 3371 da Ventimiglia a Genova Brignole del sabato termina la corsa a Genova Piazza Principe.

I canali di vendita Trenitalia sono aggiornati. Maggiori informazioni sul sito di RFI, sui canali digitali di Trenitalia e presso il personale di assistenze clienti o le biglietterie.