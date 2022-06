Treni: lavori sulla linea, un binario in meno per oltre un mese tra Recco e Nervi

Importanti interventi di potenziamento infrastrutturale sono in programma dal 25 luglio al 4 settembre sulla linea ferroviaria Genova-La Spezia, nella galleria Megli tra Recco e Genova Nervi, per un investimento complessivo di 2,7 milioni di euro.

Gli interventi, definiti "indispensabili" dall'azienda, prevedono la rimozione completa dell'armamento (rotaie, traverse, pietrisco), la sostituzione dei canali di raccolta acque, posizionamento di nuovi pozzetti di ispezione e pulizia, l'impermeabilizzazione della calotta e, quindi, posa e ripristino dell'armamento.

Per consentire lo svolgimento dei lavori è prevista, con l'intento di salvaguardare il più possibile le diverse esigenze di spostamento della clientela, la riprogrammazione della circolazione dei treni, che prevederà la riduzione e la rimodulazione del servizio per i treni regionali circolanti nella tratta compresa tra Genova e Sestri Levante mentre sarà mantenuto invariato il numero dei treni regionali La Spezia-Sestri Levante, che potranno subire lievi modifiche di orario. Il servizio 5 Terre express è confermato così come i treni a lunga percorrenza con deviazioni via Bologna/Piacenza per gli Intercity Notte.

Trenitalia supporterà l'offerta ferroviaria con un servizio bus per assicurare i collegamenti nelle località comprese nella tratta interessata dai lavori, nelle fasce orarie in cui è prevista una riduzione del numero di fermate dei treni. Per gestire eventuali anormalità di circolazione (guasti, ritardi, ostacoli sulla linea, ecc.) si predisporrà un piano straordinario di provvedimenti che terrà conto dei possibili scenari.