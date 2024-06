Lavori a Brignole con stop ai treni: tre giorni di disagi tra cancellazioni e modifiche

Ancora lavori in corso nell'ambito del progetto del Terzo Valico/Nodo di Genova con possibili disagi per chi viaggia in treno nel fine settimana tra sabato 29 e domenica 30 giugno, ma anche nella giornata di venerdì 28 giugno. Verrà infatti attivato il nuovo apparato centrale computerizzato (Acc) di Brignole, funzionale al proseguimento delle attività di realizzazione dei nuovi binari tra Piazza Principe e la stessa stazione di Brignole.

Interventi dal 28 giugno al primo luglio

Per consentire gli interventi che saranno condotti in modo continuativo e in orario sia diurno che notturno, dalle ore 8 di venerdì 28 giugno alle ore 4 del primo luglio sono programmate varie fasi di lavorazione, in particolare a Brignole.

Stop alla circolazione tra 29 e 30 giugno

Il passaggio tra l’attuale apparato e il nuovo apparato avverrà, come detto, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno, con contestuale interruzione totale, nella notte, della circolazione nella stazione (inibite le relazioni ponente/levante). Al fine di contenere il disservizio, non si attenderà che tutti i binari siano gestiti dal nuovo apparato ma, a partire dalle ore 7 di domenica, la circolazione riprenderà gradualmente fino a raggiungere la configurazione a regime completo il lunedì mattina. "L’attivazione dell’Acc - si legge in una nota - oltre all’upgrade tecnologico, consentirà una migliore gestione operativa della circolazione e una maggiore flessibilità nella gestione delle future modifiche previste per l’impianto di Genova Brignole. Inoltre, i nuovi apparati sono alla base dello sviluppo del piano Ertms in corso di sviluppo da parte di Rfi".

Le modifiche ai treni

Venerdì 28 giugno i treni regionali 22873 e 22875 (Genova Voltri - Genova Brignole) sono cancellati.

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno alcuni treni Regionali delle tratte Genova-Savona, Genova-Busalla/Arquata/Novi Ligure, Genova-Acqui Terme, Genova-Alessandria/Torino, Milano-Genova, Genova-Sestri Levante/La Spezia, Genova-Albenga/Ventimiglia e Genova-Piacenza-Ravenna/Rimini, sono cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Piazza Principe o Genova Sampierdarena, alcuni modificano l’orario anche con anticipi e/o cambiano numerazione. Il treno RV 2114 da Genova Brignole a Torino Porta Nuova parte da Genov Principe anche lunedì 1° luglio. Il treno Intercity 500 è cancellato da Genova Brignole a Novi Ligure dal 29 giugno al 1 luglio.

Sabato 29 giugno i treni della relazione Genova Nervi-Brignole-Voltri sono cancellati; i treni R 12074 e R 12015 della relazione Genova Brignole-Novi Ligure sono cancellati e sulla tratta interessata è istituito un servizio bus. Il Frecciarossa 9744 Venezia-Genova è cancellato da Genova Piazza Principe a Genova Brignole, il Frecciabianca 8630 Roma-Genova è cancellato da La Spezia a Genova P. Principe e il Frecciabianca 8626 Roma-Genova anticipa gli orari da Roma a Genova Piazza Principe. Il treno Intercity 687 è cancellato da Genova P. Principe a La Spezia e l’Intercity 518 anticipa orari da Roma a Ventimiglia.

Sabato 29 e domenica 30 giugno alcuni treni Regionali delle relazioni Ventimiglia/Imperia/Alassio/Albenga/Savona-Genova/Sestri Levante/La Spezia e La Spezia/Sestri Levante-Genova/Milano sono cancellati totalmente o parzialmente tra Savona o Cogoleto e Genova Sestri Ponente e/o Sestri Levante/Recco/Genova Nervi/Genova Quarto-Genova, alcuni treni modificano l’orario anche con anticipi, prolungamenti e/o cambiano numerazione. Nelle tratte interessate alle modifiche alla circolazione dei treni sono istituiti servizi bus. Il treno Intercity 519 è cancellato da Novi Ligure a Genova Brignole.

La notte 29/30 giugno i treni Intercitynotte 796, 799 e 1963 modificano l’orario anche con anticipi.

Domenica 30 giugno i treni regionali 12121 e R 12116 Genova-Acqui Terme sono cancellati e sulla tratta interessata è istituito un servizio bus; i treni R 22977 e R 22978 della relazioni Sestri Levante-La Spezia Migliarina sono cancellati. Il Frecciarossa 9710 Genova-Venezia è cancellato da Genova Brignole a Genova Piazza Principe e il Frecciabianca 8601 è cancellato da Genova Piazza Principe a La Spezia. Il treno Intercity 652 è cancellato da La Spezia a Genova Principe

"I posti disponibili sui bus in circolazione, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, viene quindi consigliato di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Rete Ferroviaria Italiana sta distribuendo nelle stazioni di Genova Brignole e Piazza Principe una brochure informativa per avvisare i viaggiatori spiegando che saranno attivati bus sostitutivi. Inoltre, alla stazione di Brignole, il servizio di informazioni sarà supportato, da venerdì a lunedì, da un desk con personale dedicato che offrirà un nuovo punto di riferimento ai viaggiatori per conoscere le finalità dei cantieri, i servizi in stazione e avere le informazioni sul proprio viaggio.

