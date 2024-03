Aumentano i treni tra Genova e Milano (e anche i collegamenti notturni a levante)

Più treni in Liguria a partire da Pasqua, soprattutto per i collegamenti da e per Milano e sulla riviera di Levante. È il risultato dell'accordo tra la Regione e Trenitalia, frutto anche della rilevazione dei dati di frequentazione dello scorso anno. L'implementazione avverrà in diversi step e partirà dal 30 marzo, in particolare sulla direttrice Genova-Milano.

Nel dettaglio, i nuovi treni in servizio saranno: Genova Principe (12.35) - Milano Garibaldi (14.41) e Milano Garibaldi (15.17) - Genova Principe (17.17) tutti i giorni.

E poi Genova Principe (16.33) - Milano Garibaldi (18.33) e Milano Garibaldi (19.10) - Genova Principe (21.28) tutti i giorni dal 30 marzo all'8 giugno e dal 9 settembre al 31 dicembre, mentre solo al sabato e nei festivi dal 9 giugno all'8 settembre.

Infine, Milano centrale (8.30) - Genova Principe (10.19) nei soli festivi.

L'accordo prevede, poi, il prolungamento del servizio di nove treni Cinque Terre Express dalla stazione di Levanto fino alla stazione di Sestri Levante e viceversa, a partire dal 9 giugno fino al 14 settembre, lungo tutto il corso della giornata. Sempre a Levante, prevista l'introduzione di un nuovo treno da Sestri Levante (16.41) a La Spezia centrale (17.45) circolante, nei soli festivi dal 31 marzo al 7 settembre, in sostituzione di un treno eliminato quest'anno dalla Regione Toscana a cui apparteneva come contratto di servizio.

Potenziato anche il servizio notturno

Potenziato anche il servizio notturno, con una nuova coppia di treni nella tratta Sestri Levante - La Spezia Centrale, nelle notti venerdì-sabato, sabato-domenica, domenica-lunedì, dal 9 giugno al 16 settembre: andata in partenza all'1.16 da Sestri Levante con arrivo alla Spezia alle 2.18 e ritorno dalla Spezia alle 2.45 con arrivo a Sestri Levante alle 3.47

Sempre per il servizio notturno, con orari ancora in corso di definizione, dal 9 giugno al 16 settembre, ci sarà anche una nuova coppia di treni sulla tratta Sestri Levante - Recco. Infine, dal 9 giugno ci sarà un nuovo treno sulla Genova Brignole - Sestri Levante e sulla Genova Brignole - Savona, al sabato mattina e nei festivi dal 9 giugno. Infine, è in corso uno studio tecnico per verificare la possibilità di introdurre una coppia di treni nella tratta Savona - Ventimiglia in fascia oraria serale nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dal 9 giugno al 14 settembre.