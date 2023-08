Tre aggressioni per strada nel giro di un'ora a Genova, nel pomeriggio di mercoledì 22 agosto, per fortuna senza gravi feriti, ma su cui stanno indagando le forze dell'ordine per far luce sugli episodi.

Il primo alle 15,20 in via Gramsci: un uomo di 45 anni è finito all'ospedale Galliera in codice giallo con un trauma cranico, soccorso dai volontari della Croce Verde Genovese.

Poi, poco prima delle 16, in piazza Campetto dove un uomo di 34 anni è stato soccorso sempre dalla Croce Verde Genovese ed è stato portato in codice giallo all'ospedale Evangelico di Voltri. Sul caso indagano i carabinieri per cercare di ricostruire i fatti.

Infine, per le 16,30, la terza aggressione, questa volta ad Albaro, in via Mario Cappello. Secondo le prime informazioni sarebbe coinvolta una giovane di 15 anni. È stata soccorsa dalla Nuova Volontari del Soccorso di San Fruttuoso e fortunatamente non ha avuto bisogno di essere trasportata in ospedale.