Travolto dal suo furgone mentre scarica la merce: finisce in ospedale

È stato portato in ospedale in codice giallo il guidatore di un autocarro travolto dal suo stesso mezzo mentre stava scaricando la merce. È successo nel pieno centro di Genova, in piazza della Vittoria, nel primo pomeriggio di venerdì 25 agosto.

L'uomo, 53 anni, stava trasportando alimentari destinati a un ristorante quando poco dopo le 14,30 - mentre stava operando dietro al camion - è stato travolto dal mezzo che gli ha schiacciato una gamba.

Sul posto il nucleo Psal di centro levante (in quanto l'uomo stava lavorando), la Croce Bianca Gnovese e l'automedica Golf 1 e la polizia locale.

Si indaga ora per scoprire se il 53enne - che è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice giallo - si è fatto male a causa di un suo errore o per colpa di un guasto del mezzo con cui stava lavorando.