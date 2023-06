Trasta, giungla nel torrente

Una lettrice segnala la situazione del torrente di Trasta, in via San Donà di Piave in Val Polcevera, chiedendo che venga presto fatto qualcosa. La vegetazione ha invaso il letto del torrente che va a sfociare nel Polcevera, come si può vedere dalle diverse foto scattate dai pressi del bar, panetteria e caffè della via, dove alcune piante arrivano fino al muretto. Vegetazione incolta anche nella stessa strada.

Il tema degli sfalci era stato recentemente al centro delle polemiche tra maggioranza e opposizione. La folta vegetazione era stata anche segnalata in Val Bisagno negli alvei del Bisagno e del Fereggiano, con interrogazioni in consiglio municipale.