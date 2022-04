Allevamento degli orrori: sequestrati 16 cani (uno morto) e quattro gatti di razza

Le guardie zoofile dell’Oipa sono intervenute a Pasquetta, al termine di un’attività d'indagine durata una settimana, in un sospetto allevamento abusivo a Trasta.

Nascosta nel bosco, gli agenti facente funzione di polizia, hanno trovato una casa fatiscente dove erano chiusi dentro, tra sporcizia e deiezioni, 15 cani di razza tra Shih Tzu, Bassotti e Chiwuawa e quattro gatti Maine Coon tutti destinati, secondo le guardie, al mercato illegale su internet.

Fuori dall'abitazione, poi, chiuso in un bidone, la macabra scoperta: il corpo di un cane morto e in decomposizione.

Gli animali erano senz’acqua, ammassati e pieni di pulci. Il responsabile non era presente, motivo per cui è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia di Stato per l'accesso forzoso. I pompieri hanno aperto la porta da cui sono subito usciti i cagnolini assetati e piagnucolanti. Con il supporto della Croce Gialla soccorso animali sono stati trasportati al canile comunale Monte Contessa dove ora si trovano in sequestro penale. L'uomo, un sessantenne, è stato denunciato per detenzione incompatibile con la natura etologica degli animali secondo l'articolo 727 comma due; informato il pm di turno che ha aperto un fascicolo, al gip spettera la decisione di rinvio a giudizio.