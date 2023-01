Tpl, i dubbi di Orsa: "Altre città aumentano le tariffe, qui tutto gratis, è la strada giusta?"

Mentre a livello nazionale alcune città aumentano le tariffe dei biglietti per il trasporto pubblico a Genova si continua a parlare di gratuità e Orsa Tpl si chiede se non sia una scelta troppo azzardata.

"A Milano - è il commento della segreteria genovese del sindacato - hanno aumentato la tariffa del biglietto a 2,20 euro, a Ferrara il costo dei bus passa da 1,30 a 1,50 euro, a Foggia dal prossimo marzo il biglietto semplice costerà 1 euro (+10 cent), e anche a Roma, già dal prossimo agosto 2023 il prezzo aumenterà dagli attuali 1,50 euro a 2 euro, con un aumento del 33%. Siamo davvero sicuri che sia la strada intrapresa a Genova sia quella giusta? Ci chiediamo se sia davvero una scelta lungimirante. Sembra chiaro che tutte le aziende di trasporto pubblico italiane facciano i conti con un 2023 pieno di rincari e di difficoltà a far quadrare i conti, considerando anche la legge attuale, che solo in parte tramite il Fondo Nazionale Trasporti copre i costi massivi".

Prosegue la segreteria: “Riteniamo che la strada più giusta potrebbe essere di perseguire in primis la riforma del comparto, cercando anche ulteriori forme di finanziamento locale, come già avevamo prospettato dieci anni fa, nel documento 'La nostra idea di tpl' e quindi trovare fondi nel Porto, nelle autostrade e nel turismo, essendo Genova una ex città industriale, importante polo portuale e con una recente vocazione turistica, per far crescere in qualità e quantità il trasporto pubblico".

Infine la segreteria conclude: “Temiamo che le idee e la campagna mediatica fatta sulla gratuità del tpl non sia fattibile da diversi punti di vista presi in analisi come ad esempio l’insufficienza dell'attuale offerta del trasporto pubblico che allo stato attuale non potrà soddisfare una domanda che potrebbe crescere enormemente: ricordiamo che i lavori per il Progetto 5 Assi che dipendono dalle tempistiche del pnrr, sono in ritardo e piuttosto confusi. Inoltre questo passo potrebbe anche portare alla delegittimazione del lavoro di chi da tanti anni applica una lotta all’evasione tariffaria a tutela di chi usufruisce di abbonamenti e titoli di viaggio validi”.

Per Orsa Genova il trasporto pubblico locale, in sintesi, avrebbe bisogno di un aumento del finanziamento rivedendo le proporzioni di una legge ormai obsoleta, perché oggi solo con investimenti pubblici adeguati si può ottenere un servizio efficiente e apprezzabile.