Trasporto pubblico locale, in arrivo oltre 40 milioni di euro per Liguria

"Con l'intesa sancita in Conferenza Unificata, presieduta dal ministro Calderoli, c'è il via libera allo schema di decreto per la ripartizione di oltre un miliardo di euro, saldo del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale in capo al Mit". Lo affermano i parlamentari liguri, Stefania Pucciarelli e Francesco Bruzzone.

"Per la nostra Liguria - spiegano - sono in arrivo oltre 40 milioni di euro, risorse preziose, che il dicastero di Porta Pia, guidato dal ministro Matteo Salvini, mette a disposizione dei territori per supportare un servizio pubblico fondamentale".

"Ancora una volta grazie al vice premier Salvini, al vice ministro Rixi e alla Lega al governo si passa dalle parole ai fatti", concludono Pucciarelli e Bruzzone.