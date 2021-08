Sei cuccioli abbandonati in un sacco, salvati da un corriere

Una sosta fortuita in attesa di scaricare il furgone, così sei cuccioli, abbandonati al bivio di Traso, sono stati salvati da un corriere di passaggio sulla Statale 45 in direzione Bargagli.

L'uomo ha sentito i pianti e i lamenti provenire dai bidoni della spazzatura e proprio accanto ai cassonetti ha trovato il sacco con i sei fratellini avvinghiati gli uni agli altri. L'autista ha chiamato la Croce Gialla soccorso animali che, a sua volta, ha provveduto a trasportare i cuccioli al canile comunale Monte Contessa di via Rollino dove sono stati visitati dal veterinario dell'Asl.

I cagnolini non hanno più di 45 giorni e sono, fortunatamente, in buona salute. Dopo un periodo di isolamento, per necessità sanitarie, saranno messi in adozione.