Depositi chimici a ponte Somalia, un'ordinanza della Capitaneria lo vieterebbe

Collocazione dei depositi chimici Superba-Carmagnani a ponte Somalia. Su questo tema Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha presentato un'interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 4 aprile 2023.

Il consigliere ha chiesto alla giunta se non ritenga che il progetto di Superba consista in un nuovo insediamento e non in una dislocazione, come proposta di adeguamento tecnico funzionale, e se gli uffici preposti hanno avviato la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il consigliere ha ricordato che in porto è in vigore il divieto della Capitaneria di Porto di Genova alle navi cisterna petrolifere e petrolchimiche di ormeggiare.

L'assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti, al termine di una lunga e articolata risposta, ha precisato che non è stato mai ipotizzato che la ricollocazione fosse una mera traslazione dei depositi nella configurazione e dimensione attuali, in quanto si tratta di un nuovo insediamento che consente la dismissione dei depositi di Multedo.

Benveduti ha sottolineato che l'Adeguamento Tecnico Funzionale, che è il principale oggetto dell'esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è limitato alla verifica dell'introduzione in un ambito del Piano Regolatore Portuale di funzioni compatibili con quelle già esistenti nella medesima area portuale, e che su tale verifica il Consiglio ha concluso in senso positivo.

L'assessore all'ambiente Giacomo Giampedrone ha spiegato che sul progetto è stata attivata il 22 febbraio la procedura di verifica di assoggettabilità alla Via che ha, quindi, natura ambientale e non autorizzatoria, in quanto è solo la verifica se fare il passaggio di valutazione di impatto ambientale o meno. L'assessore ha precisato che tali verifiche sono tutt'ora in corso con la pubblicazione aggiornata dei documenti sul sito della Regione.

"Sono rimasto basito dalla risposte degli assessori Benveduti e Giampedrone alla mia interrogazione sul trasferimento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia - dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Pippo Rossetti -: nessuno dei due si è assunto la responsabilità di quanto sta succedendo e non hanno chiarito se si tratta di dislocazione o nuovo insediamento. Una differenza che non è un dettaglio".

"Nel 2021 il Comitato di gestione del Porto - ricorda Rossetti -, voto positivo del rappresentate della Regione Liguria, ha intrapreso una procedura di dislocazione degli impianti, quindi un trasferimento, mentre lo stesso comitato di gestione, a febbraio 2023, afferma, compreso lo stesso rappresentante della Regione, che il documento che la Giunta e gli uffici regionali stanno analizzando non è quello del 2021, su cui si era espresso il Consiglio Nazionale dei lavori pubblici, ma un altro documento, che non è stato neanche deliberato dall'Autorità Portuale, e che non tratta di una dislocazione ma di una nuova attività visto che volumi, traffici e materiali trattati sono diversi. Serve al più presto un consiglio regionale monotematico per chiarire una volta per tutte se quella che dovrebbe avvenire a Ponte Somalia è una dislocazione o una nuova concessione".

"Inoltre Giampedrone dichiara che gli uffici stanno verificando se sulla dislocazione sia necessaria una Valutazione di Impatto Ambientale, ma c'è poco da indugiare, oggi grazie al Comitato Officine Sampierdarenesi scopriamo che non solo c'è l'ordinanza della Capitaneria di Porto del 2001, che vieta all'interno del Porto la navigazione dei materiali trattati da Carmagnani e Superba, ma in una lettera la stessa Capitaneria nel 2013, a fronte della delocalizzazione dei depositi a Calata Concenter, segnala la necessità di importanti valutazioni di impatto ambientale sia in materia di sicurezza della navigazione, sia sugli impatti sul traffico veicolare in porto. Quindi basta nascondere la testa sotto la sabbia come sta facendo la Giunta regionale, ma si dica chiaramente cosa comporta il trasferimento a Ponte Somalia e se è veramente possibile", conclude Rossetti.