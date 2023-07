Da Molassana a Brignole in 24 minuti con il tram, il progetto dei 'no-skymetro'

Da Molassana a Brignole in 24 minuti. Il comitato 'Opposizione Skymetro - Val Bisagno sostenibile', che da tempo si batte contro il progetto di prolungamento sopraelevato della metropolitana portato avanti dal Comune di Genova, ha rilanciato l'alternativa del tram. Per farlo ha presentato un progetto stilato da due attivisti, Vincenzo Cenzuales e Rinaldo Mazzoni, 53 pagine con una proposta molto dettagliata, che prende in considerazione diversi criteri e che vuole 'essere un'indicazione per un progetto tecnico e un appello alle professionalità e alle realtà del settore di ragionare e pronunciarsi su questa idea'. Negli allegati in fondo all'articolo il pdf con tutto il dettaglio.

Tra i criteri presi in considerazione la necessità di non stravolgere le abitudini degli utenti e quindi seguire il percorso storico del tram in Val Bisagno, tenendo ovviamente conto delle modifiche avvenute nel mezzo secolo dalla soppressione. La scelta è stata quindi quella di realizzare la tranvia in sponda destra, dove vive la maggior parte degli abitanti e dove passa la linea di bus più utilizzata. Viene poi tenuta in considerazione la necessità di individuare un tracciato quanto più in sede riservata per liberare il trasporto pubblico dalla morsa del traffico veicolare. E poi facilitare l'utilizzo del vettore facendolo passare vicino alle case, trovare il giusto equilibrio tra velocità di punta e accessibilità, il massimo consenso sociale realizzabile, soluzioni impiantistiche e progettuali al più bassi costo possibile, standard esportabile in tutto il territorio italiano e una progettazione partecipata.

La proposta prevede un percorso sulla sponda destra tra Bignole e Prato con il traffico veicolare spostato su quella sinistra. In questo modo sarebbe rivoluzionata la viabilità perché i flussi di traffico verrebbero spostati e cambiati, inoltre secondo i proponenti non verrebbero tagliati posteggi, ma questi potrebbero essere incrementati.

Per quello che riguarda le tempistiche: "La velocità commerciale di un efficiente asse di forza si stima intorno a 20 km/h per i tratti normali e 12 Km/h quella per i tratti in zona pedonalizzati - si legge nel documento -. Per semplicità di calcolo abbiamo usato un dato di letteratura (18 Km/h medio). Il tempo della tratta Molassana-Piazza Verdi, lungo 7,230 Km, é di 24 minuti, tenendo anche conto della velocità ridotta nei tratti pedonalizzati. Oggi, nelle ore di punta, occorrono almeno 45 minuti. La tratta Prato-Molassana, lunga 3,320 Km, necessita di 11 minuti (la distanza totale Pian Martello-Piazza Verdi è di 10,550 Km). Il totale della tratta da Brignole a Prato si attesta quindi intorno ai 35 minuti". Viene poi fatto un paragone con lo skymetro: "Sappiamo che uno dei maggiori argomenti portati come pregio per il prolungamento della metropolitana in vallata - si legge ancora - è la velocità di servizio ipotizzata che determina un tempo di percorrenza di 11 minuti da Molassana a Brignole (che già sappiamo saliranno almeno di 2-3 minuti a causa delle curve strette inserite nel percorso definito). Otteniamo quindi che i 24 minuti che abbiamo stimato per il tram siano concorrenziali con i tempi che devono impiegare coloro che userebbero la metro, perché occorre tenere conto del tempo per raggiungere le stazioni, che sono rialzate e lontane dalle zone abitate di San Gottardo e Molassana".