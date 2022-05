Al buio in mezzo al mare, black out su traghetto diretto a Genova

I 558 passeggeri della nave Moby Drea sono rimasti al buio per tre ore al largo delle coste della Corsica, con i motori della nave fermi a causa di un guasto ai generatori di bordo.

Tra l'una e le quattro del mattino di domenica 22 maggio il traghetto, diretto a Genova e partito qualche ora prima dal porto di Olbia, è rimasto fermo senza la propulsione delle eliche.

A causa di un problema al carburante, che era contaminato da acqua, sono stati bloccati i generatori principali, provocando lo spegnimento di luci e impianto di climatizzazione all'interno della nave. I passeggeri, preoccupati per l'accaduto, si sono riversati nei corridoi con le torce dei cellulari accese per farsi luce e capire le cause dell'accaduto.

Ci sono volute tre ore prima di poter avviare i generatori di emergenza per permettere alla nave di riprendere la navigazione verso il capoluogo ligure. Il traghetto ha attraccato nel porto di Genova intorno alle 12 di domenica e, dopo alcuni controlli, è ripartito per la Sardegna in serata.