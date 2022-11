Malore sul traghetto, passeggero recuperato con elicottero militare

Nel tardo pomeriggio di domenica 27 novembre 2022 il passeggero di un traghetto partito da Genova e diretto a Malta ha avuto un malore, decisivo l'intervento dell'Aeronautica militare con un elicottero dell'85esimo centro Csar (Combat search and rescue) di Pratica di Mare per raggiungerlo e portarlo all'ospedale nel più breve tempo possibile.

L'elicottero militare è decollato dall’aeroporto di Capodichino intorno alle ore 17:30, la nave transitando al largo del golfo di Napoli e l’equipaggio si è attivato garantendo l'imbarco immediato del paziente attraverso l'utilizzo del verricello. Atterrato intorno le 18:20 all’ospedale del Mare di Napoli, l'uomo è stato affidato alle cure mediche del personale sanitario. L'elicottero ha fatto poi ritorno alla base di Capodichino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa.

Il trasporto è stato richiesto dal Maritime rescue coordination center della Guardia Costiera di Roma ed è stato coordinato dal Rescue coordination centre (Rcc), la struttura operativa del Comando delle operazioni aerospaziali che supervisiona e coordina anche tipologie di missioni come il trasporto sanitario d'urgenza.

L'85esimo centro Csar è uno dei Reparti del 15esimo stormo dell'Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche difficoltose.