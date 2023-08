Che Ferragosto sarà sulle autostrade della Liguria? Secondo i tempi di percorrenza diffusi per la giornata di martedì 15 agoasto 2023 potrebbe esserci qualche problema solo sulla A7.

Bollino rosso verso Genova in mattinata

Bollino rosso in direzione Genova tra le 7 e le 10 del mattino, poi giallo tra le 10 e le 13 e tra le 16 e le 19. In direzione opposta invece bollino giallo dalle 10 alle 13 e poi tra le 16 e le 19. Possibili rallentamenti anche sulla A10, ma solo nelle prime ore del mattino con un bollino giallo verso Genova che arriva fino alle ore 10. Per il resto solo bollini verdi, anche in A12 e A26. Chi doveva spostarsi per le ferie lo ha già fatto.

Ferragosto, i tempi di percorrenza in autostrada