Traffico di ketamina, 32enne genovese arrestato a Roma

Un genovese è stato arrestato per traffico di droga a Roma. Nel quartiere di Cinecittà, i Carabinieri di Roma Casilina hanno arrestato in flagranza due uomini di 32 anni, uno originario della provincia di Bari e l'altro di Genova, entrambi residenti a Roma e già noti alle forze dell'ordine per alcuni precedenti.

Al termine di un'indagine mirata i carabinieri hanno trovato nell'abitazione dei due oltre 133 grammi di cristalli di ketamina e diecimila euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp.