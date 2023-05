Traffico internazionale di droga, 15 arresti a Genova

Il Ros dei carabinieri e la Dia, supportati dai militari dell’arma territoriale e dalla polizia tedesca, hanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal gip di Genova nei confronti di 15 indagati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti.

In corso perquisizioni anche per intestazione fittizia di beni. L’attività è frutto della cooperazione giudiziaria e di polizia assicurata a livello europeo da Eurojust, Europol e dalla rete @on nonché dal progetto Interpol-i-can.