Maltempo, incidenti e allagamenti: giornata complicata sulle strade genovesi

Nessuna allerta sulla Liguria in questo giovedì di autunno, ma su Genova piove da metà mattinata e, dal primo pomeriggio, hanno iniziato a verificarsi i primi allagamenti in città. Punti in cui è intervenuta la polizia locale per regolare la viabilità. Si registra anche qualche incidente, come in via XII Ottobre o in via Cantore a Sampierdarena, dove è rimasto ferito un giovane, per fortuna in modo non grave.

In particolare gli allagamenti sono segnalati in zona elicoidale, all'altezza del sottopasso di via Degola, in lungobisagno Dalmazia e in via Perlasca. Le piogge sono previste in attenuazione dalla sera, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, ai quali ci affidiamo per sapere come andrà il weekend, tenendo presente che le previsioni, oltre le 48 ore, hanno un margine più elevato di errore.

Per quanto riguarda le autostrade, coda di 1 km tra Recco e Rapallo per lavori e di 2 km tra Masone e il bivio A26/A10, sempre per lavori. Pioggia è segnalata tra Serravalle Scrivia e Genova Sampierdarena e tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Sestri Levante

Previsioni meteo giovedì 9 novembre 2023

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico su Riviera di ponente e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla Riviera centrale giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sulla Riviera di levante nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1900 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo venerdì 10 novembre 2023

La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla Riviera centrale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su Riviera di levante e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2150 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a agitato; Mar Ligure di Levante da mosso a agitato.

Previsioni meteo sabato 11 novembre 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a occidentali; Zero termico nell'intorno di 2150 metri. Mar Ligure di Ponente da agitato a molto mosso; Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo domenica 12 novembre 2023

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulle Alpi nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2300 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.