Olio sull'asfalto e strada chiusa, veicoli in avaria, traffico: martedì difficile sulle strade di Genova

Inizio giornata difficile sulle strade di Genova: è da lunedì pomeriggio che corso Carbonara è stato chiuso, nel tratto compreso tra piazza Villa e via Pastorino, a causa della perdita di sostanza oleosa sulla carreggiata. La chiusura al transito permane anche stamattina. Alle 9,30 la circolazione è rimasta chiusa solo ai veicoli a due ruote.

In mattinata, poi, via Emilia è stata chiusa all'altezza del civico 12 a causa di un veicolo in avaria. La circolazione è stata deviata su ponte Gallo e via Donne della Resistenza, poi per fortuna la viabilità è stata ripristinata verso le 7,35.

Da segnalare inoltre rallentamenti in corso in entrambe le direzioni della sopraelevata Aldo Moro per traffico intenso.