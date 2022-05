Traffico: ingorghi in città e code per cantieri in autostrada

Code e rallentamenti nella mattinata di martedì 24 maggio quando la città si è risvegliata nel traffico.

Sulla rete urbana la polizia locale segnala rallentamenti per traffico intenso tra San Martino e San Fruttuoso: code tra corso Gastaldi e via Tolemaide, così come sulla direttrice Giusti-Giacometti-Torti e in corso Sardegna in direzione mare.

In sopraelevata alle 9.30 è stato rimosso un veicolo in avaria che ha causato per mezz'ora code in direzione levante. E chi, finalmente, ha raggiunto l'autostrada si è ritrovato in A7 coda tra Busalla e Genova Bolzaneto; tre chilometri di coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Busalla per lavori; un km tra Genova Pra’ e Bivio A10/A26 Trafori per ripristino incidente; coda di 1 km tra Bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova e Ovada per i cantieri Aspi.