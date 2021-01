Catturato in Ecuador il referente ligure del cartello della droga colombiano: era latitante da 2 anni

Lo hanno trovato in Ecuador, dove si era rifugiato per sfuggire al carcere sfruttando le sue conoscenze: considerato il referente italiano di un cartello della droga colombiano, A.D., 59enne di Sarzana, nel febbraio del 2017 era stato condannato in appello a 10 anni di carcere, e con l’arrivo dell’ordine di carcerazione, nel febbraio del 2018, era scappato immediatamente.

Una storia in perfetto stile "Narcos", per cui si sono mobilitate le forze genovesi e internazionali. L’uomo, condannato nel 2017 dalla Corte d’Appello di Genova a 13 anni e 10 giorni di reclusione (e a pagare 60.000,00 di multa per reati di concorso in traffico di sostanze stupefacenti commessi tra il 2008 e il 2010 nel territorio della Spezia), si era reso immediatamente latitante, e la Squadra Mobile della Questura di Genova aveva attivato le procedure per le ricerche in ambito internazionale.

Nel maggio del 2020, il Gruppo d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) delle Fiamme Gialle genovesi lo ha rintracciato a Quito, la capitale dell'Ecuador, dove il 59enne aveva trovato rifugio e dove la locale Policia Nacional lo ha catturato eseguendo il provvedimento di cattura internazionale emesso dall’autorità giudiziaria su richiesta della Squadra Mobile genovese.

Il 59enne è stato trasferito nel Centro de Detencion Provisional de Pichincha “El Inca” di Quito, in attesa di essere estradato in Italia. L’uomo era già stato arrestato nel 2033 per avere importato 100 chilogrammi di cocaina, sequestrati nel porto di Genova all’interno di un container. Stando a quanto accertato, era lui che in Italia teneva i rapporti con i narcotrafficanti colombiani, e per un periodo aveva anche tenuto 25 chilogrammi di cocaina destinati alla piazza ligure e non solo.